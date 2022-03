Stampa e Palazzo: polemica sul catasto, si vota sul fine vita

AGI - La polemica tra il governo e il centrodestra sulla riforma del catasto proposta dal premier Draghi - che torna a escludere un aumento della pressione fiscale - domina l'apertura delle pagine dedicate alla politica dei principali quotidiani oggi in edicola.

Ampio spazio anche al cosiddetto ius scholae. Il provvedimento presentato al Parlamento dei giallorossi per concedere la cittadinanza italiana a chi ha completato un ciclo scolastico di almeno 5 anni, mercoledì è stato votato in commissione anche da Forza Italia, no da FdI e Lega. Tra i temi del giorno anche le norme sul suicidio assistito: la Camera ha approvato gli articoli principali. Atteso oggi il via libera di Montecitorio.

Corriere della Sera

Catasto, Draghi va avanti "L'impianto è del 1939, basta numeri senza senso". "Nessun aumento di tasse". Tensione in Aula con il centrodestra; Il premier avverte chi fa strappi e blitz nella maggioranza: il governo non è qui per stare fermo; Fine vita, c'è il sì a Montecitorio. E Lo 'ius scholae' fa il primo passo. Approvati in Aula gli articoli sul suicidio assistito. In commissione via al testo sulla cittadinanza.

La Repubblica

Catasto la giravolta di FI che a casa del Cavaliere promise fedeltà a Draghi. Il premier ieri alla Camera durante il question time: "La riforma si farà, questo esecutivo non è nato per stare fermo"; Sì dei forzisti allo Ius scholae, centrodestra diviso. Il testo della legge promossa dai giallorossi passa in commissione; Casini: "Dico no al pacifismo equidistante. L'Occidente è a rischio".

Il Giornale

Catasto, il centrodestra smentisce il premier: "Porterà nuove tasse". Le rassicurazioni di Draghi non bastano. Cattaneo (FI): "Tre forzature dall'esecutivo"; Eutanasia, basta solo un certificato. Si' della Camera: "Sufficiente l'ok del medico di famiglia. Ma al Senato sarà duello; E rispunta lo 'ius scholae': cittadinanza dopo 5 anni sui banchi. Primo sì al testo che riconosce come italiani i bimbi stranieri con un ciclo scolastico. FI vota con Pd e M5s, no di Lega e FdI.

L'Avvenire

Draghi: "Basta numeri senza senso" Ma sul catasto il governo ora media; Suicidio assistito, la Camera tira dritto: oggi il possibile primo si'. Approvati anche gli articoli 2 e 3, verso le ultime votazioni. Passo indietro di FdI sulla richiesta di scrutinio segreto.

Libero

Draghi si infuria però poi ammette: la riforma del catasto serve alla stangata. Il premier alla Camera insiste sulla revisione: "Applicare imposte su valori vecchi non ha senso". Confedilizia: "Ma non aveva detto che non c'entrava il fisco?"

La Nazione

Draghi accelera: avanti con riforme e catasto. Dopo la crisi sfiorata il premier non ci sta a vivacchiare: "L'emergenza non ferma l'azione del governo"; Ius scholae, ok al testo base con il voto di FI.

Il Tempo

Sì all'articolo che sancisce il diritto all'eutanasia. La Camera ha approvato il testo sui criteri per la morte medicalmente assistita. Oggi il voto finale Maggioranza divisa, allarme per il Senato dove i numeri sono più a rischio; Primo ok allo 'ius scholae'. Centrodestra spaccato FdI e Lega contrarie, Forza Italia favorevole.

La Verità

Draghi nega la realtà sull'aumento delle tasse sulla casa. Il ddl recita: "Meno pressione sul lavoro compensando coi valori degli immobili". Ma il premier insiste: "Non si pagherà di più"; Delga fiscale in Parlamento il 28. Il Governo vuole tavoli separati. Al via gli incontri bilaterali con i partiti. Obiettivo spaccare la compattezza di FI e Lega.