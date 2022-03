Stampa e palazzo: lo scontro sul catasto e Salvini contestato in Polonia

AGI - Lo scontro in Commissione Finanze alla Camera sulla riforma del Catasto, con il centrodestra che spacca la maggioranza, è il tema che domina le pagine politiche dei principali quotidiani oggi in edicola. In evidenza anche la contestazione in Polonia al leader della Lega Matteo Salvini e la decisione dei giudici del tribunale di Napoli di respingere il ricorso contro la sospensione dello statuto del Movimento.

Corriere della Sera

Catasto, bis in commissione. Il centrodestra fa muro e il governo si salva ancora soltanto per un voto. Tajani chiede a Draghi di accantonare la norma. No del premier.

M5s: No al ricorso, Conte resta sospeso. Il leader: "la nuova era non si ferma". Confermato a Napoli lo stop ai vertici. M5S: i nostri vogliono Giuseppe capo. L’11 altro voto.

Polonia, Salvini contestato: "un insulto che lei sia qui". Lui: "io condanno la guerra". Sindaco gli dà la maglia con il "suo amico Putin".

La Repubblica

Salvini contestato in Polonia. Il sindaco tira fuori la T-shirt "tu sei un amico di Putin". Il viaggio boomerang del leader leghista.

Intervista a Fausto Bertinotti: con "Mosca bisogna trattare non per essere neutrali, ma realisti“. Per l’ex presidente della Camera è “sbagliato inviare armi all’Ucraina”.

Catasto, sì per un soffio. Lite nella maggioranza, la destra vota contro. Urla e tensione in commissione: l’emendamento soppressivo non passa. Divisione in Lega e Forza Italia. Trovata la mediazione sulla riforma degli appalti.

Il Messaggero

Catasto, il centrodestra spacca la maggioranza. Scontro in commissione Finanze alla Camera ma alla fine la riforma passa per un solo voto. Palazzo Chigi tiene il punto: "i partiti facciano come vogliono, si va avanti".

M5S, nuovo stop: “Ma ora rivotiamo”.

Avvenire

Catasto, un voto salva la riforma. Esame notturno in commissione alla Camera. Forza Italia divisa chiede di accantonare il tema ma il governo non cede.

Morte assistita, via libera al primo articolo. Respinto con 389 no e 52 sì il blitz per introdurre l’eutanasia.

M5S, il tribunale conferma: stop allo statuto. E Conte tira dritto. La decisione dei giudici di Napoli: respinta l’istanza di revoca presentata dal Movimento.

Il Giornale

Salvini scivola in Polonia: “Devi condannare Putin“. Il leader contestato per la t-shirt pro-Russia. La polemica con Renzi: "io aiuto i profughi".

M5s: da avvocato del popolo ad azzeccagarbugli: i giudici stoppano Conte. Il tribunale di Napoli rigetta il ricorso: i vertici del Movimento restano congelati.

Petrocelli, l’eretico filo-russo non molla. Il presidente della Commissione Esteri del Senato resta al suo posto. E il Pd avverte: vedremo come M5S voterà in futuro sull’Ucraina.