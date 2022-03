Stampa e palazzo: il fermento per la riforma del catasto e il viaggio di Salvini in Polonia

AGI - Maggioranza in fermento per il nuovo appuntamento di oggi in commissione Finanze sul catasto e il viaggio di Salvini in Polonia. Sono i due temi che dominano la pagine politiche dei principali quotidiani oggi in edicola. Spazio anche al 'caso Petrocelli', il presidente della Commissione Esteri del Senato che ha votato contro la risoluzione di maggioranza. Iv e altri ne chiedono le dimissioni.

Corriere della Sera

Nuovo catasto, il premier rassicura. Da Forza Italia aperture al governo. Draghi: non si pagheranno più tasse. Lega e Meloni insistono sullo stop. FI potrebbe astenersi. Intervista al governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: "Importante non sacrificare il futuro sull'altare della campagna elettrorale Salvini in Polonia, poi al confine: "Voi un esempio per l'Europa". Vede il Nunzio e le imprese italiane, 200 sindaci leghisti pronti ad accogliere.

La Stampa

Draghi, appello all'Europa. Il premier incontra Ursula von der Leyen: "bisogna aiutare i paesi piu' colpiti dalle sanzioni". La sfida a Londra: più severi con gli oligarchi. E Mosca inserisce l'Italia nella lista nera. PD e M5S sulle misure contro Mosca: Letta sulle armi: "non più di cosi'".

E Conte frena sulla nuova stretta. Il leader dem sarà sabato a Firenze alla manifestazione dei sindaci europei. La sfida del catasto, Draghi: "nessuno pagherà più tasse". Maggioranza in fermento, oggi nuovo voto in commissione. Venti di crisi soffiano anche sul provvedimento atteso per i balneari.

Il Messaggero

Draghi, "si' al gas calmierato", ma apre il fronte oligarchi. Il premier: compensazioni per cittadini e imprese. Salvini vola in Polonia: accogliamo i profughi.

Il Fatto Quotidiano

Salvini porta i profughi ucraini "a casa sua". Il leghista in Polonia mette in apprensione i servizi: niente eventi pubblici. Catasto, Salvini resta solo: Berlusconi e Forza Italia si sfilano. FI non vota la proposta sostenuta da Fratelli d'Italia e Lega. Senato, il caso Petrocelli oggi in commissione.

Avvenire

Oggi in commissione nuovo voto sulla riforma del catasto. Draghi, "niente tasse sulla casa". La lega e' scettica, Forza Italia si spacca. Gli azzurri si asterranno: mettere in salvo delega fiscale e governo. Anche nel carroccio malumori ma potrebbero prevalere l'asse sulla linea dura insieme a Fratelli d'Italia.

Morte assistita, PD e M5S vogliono chiudere. Oggi e domani il testo alla Camera con tempi contingentarti. Apertura dem per modifiche al Senato. A Montecitorio il centro sinistra vuole far valere i numeri. Ma sulle cure palliative margini per una nuova intesa.

Libero

Per far approvare lo 'Ius scholae' la sinistra sfrutta pure i bimbi di Kiev. Scontro sulla nuova legge sulla cittadinanza. Nuova battaglia in aula sul catasto. Il premier tira dritto: nessuno paghera' piu' tasse. Oggi si votano i emendamenti: Lega e FdI sulle barricate, azzurri verso l'astensione.