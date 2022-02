Il Pd si conferma il primo partito, bene FdI 

AGI - Con la Supermedia AGI/YouTrend di oggi si assottiglia ulteriormente la distanza tra il primo partito (PD) e il secondo (FDI), ora separati da poco più di mezzo punto. Si allarga invece il divario tra questi due partiti e gli "inseguitori", con la Lega che perde lo 0,3% in due settimane (toccando un nuovo record storico in negativo da inizio legislatura) e il M5S che scende al 14,3%.

In calo anche la federazione tra Azione e +Europa, che da quando vengono rilevati come soggetto unico sono scesi ben al di sotto del 5% - a conferma che in politica 2 piu' 2 non fa mai 4, ma di solito qualcosa in meno.

Ecco il dettaglio delle liste:



Supermedia liste

PD 21,0 (=)

FDI 20,4 (+0,6)

Lega 17,3 (-0,3)

M5S 14,3 (-0,2)

Forza Italia 8,3 (+0,3)

Azione/+Europa 4,2 (-0,5)

Italia Viva 2,9 (+0,1)

Verdi 2,4 (-0,1)

Sinistra Italiana 2,2 (=)

Art.1-MDP 1,7 (-0,3)

Supermedia aree Parlamento

Maggioranza Draghi 71,8 (-0,8)

di cui:

- giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,0 (-0,5)

- centrodestra (Lega-FI-Toti) 27,7 (=)

- centro liberale 7,1 (-0,3)

Opposizione dx (FDI) 20,4 (+0,6)

Opposizione sx (SI) 2,2 (=)



Supermedia coalizioni politiche 2018

Centrodestra 48,1 (+0,6)

Centrosinistra 28,1 (-0,4)

M5S 14,3 (-0,2)

LeU 3,9 (-0,3)

Altri 5,7 (+0,3) .