L'allarme di  Draghi sul Superbonus edilizio: "Ci sono troppe frodi"

AGI - "Non è che l'edilizia senza il superbonus non funziona. L'edilizia si è giovata del superbonus" ma va avanti lo stesso, "altrimenti tutti i Paesi starebbero a zero".

Questa la premessa del premier Mario Draghi sul tema del superbonus e sulla possibilità che il provvedimento sulla cessione dei crediti venga cambiato dal governo.

"Alcuni di quelli che più tuonano sul superbonus sono quelli che hanno scritto questa legge senza" prevedere "sufficienti controlli".

Se in Italia ci sono casi di frodi è perchè - osserva il presidente del Consiglio - "si è voluto costruire un sistema che prevede pochi controlli".

"Il funzionamento del superbonus ha rallentato per i sequestro deliberati dalla magistratura", sottolinea il presidente del Consiglio.

"Il governo vuole che il meccanismo funzioni - ha sottolineato il Premier - Ci sarà un emendamento sul quale sta lavorando il Mef insieme al Parlamento".

Franco, 4 mld frodi cessioni, incassati 1,5 mld

"Le cessioni di bonus edilizie intercettate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza come sospette ammontano a oltre 4 miliardi, di questi 2,3 miliardi sono già stati oggetto di sequestro e una quota significativa è già stata incassata, parliamo di una cifra attorno al miliardo e mezzo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.

"Al 31 dicembre scorso le cessioni dei crediti relative ai bonus edilizi comunicate all'Agenzia delle Entrate - ha spiegato Franco - erano 4,8 milioni per un controvalore di circa 38 miliardi di euro: un quadro sul quale abbiamo cominciato a intevrenire nel novembre scorso era caratterizzato da una mancanza di strumenti di verifica, mancanza che ha fatto sì che questa moneta fiscale potesse non solo circolare molto facilmente ma potesse anche essere falsificata. Quello di cui stiamo parlando sono false certificazioni fiscali nate in questo processo".

"Si possono pensare ulteriori affinamenti? Stiamo pensando a tracciare meglio le singole operazioni, attribuendo un codice a ogni operazione. Potremmo all'interno del sistema bancario avere una piu' ampia possibilita', magari non una sola cessione, ma 2 o 3 cessioni".

Ha spiegato il ministro Daniele Franco, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm, aprendo alla possibilità di correttivi al decreto Sostegni ter, che prevede limiti per la cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus e ai bonus edilizi.