Draghi ha escluso la possibilità di entrare in politica

AGI - Mario Draghi ha escluso di entrare in politica nel 2023. Parlando in conferenza stampa a conclusione del Consiglio dei Ministri in cui è stata presa in esame la riforma del Csm il premier ha detto: "Tanti politici mi candidano in tanti posti, mostrando una sdollecitudine straordinaria. Vorrei rassicurare che se decidessi di trovare un lavoro dopo questa esperienza, un lavoro lo troverei da solo...".

Incalzato dai crinisti ha ribadito che gli chiedevano se avesse intenzione di restare un 'nonno al servizio delle istituzioni' (come si era definito durante la conferenza stampa di fine anno) anche dopo il 2023 ha detto: "Ho già risposto: lo escludo! Chiuso. Vorrei esser chiaro!".

Draghi ha anche detto di non volere un rimpasto nel'esecutivo. "La squadra è efficiente", ha detto.