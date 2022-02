Per il Financial Times i partiti politici sono troppo impauriti dalle elezioni

AGI - Il premier Mario Draghi "di nuovo in soccorso" nel caos della politica italiana. Per il Financial Times, "i partiti politici del paese sono stati lacerati da litigi e lotte intestine durante i sei giorni di voto" dimostrando così di essere "incapaci di unirsi per qualcosa di diverso dallo status quo - timorosi come erano della prospettiva di elezioni anticipate".

Secondo il Ft, i mercati accolgono con favore il fatto che Draghi rimanga il premier ma "i partiti sembrano indeboliti e le battaglie interne stanno peggiorando" e ciò, ipotizza il quotidiano, "potrebbe renderli meno disposti e capaci di opporsi seriamente al programma di Draghi".

In realtà, "una delle poche cose che hanno in comune sarà il desiderio di mantenere in vita l'attuale governo ed evitare le elezioni prima della scadenza nella prima metà del 2023. Questo potrebbe accentuare le possibilità dell'Italia di rimanere in linea con i suoi impegni di riduzione del deficit e gli impegni di riforma nell'ambito del piano di ripresa e resilienza di Roma da 191 miliardi di euro".