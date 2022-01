Durata del Green pass rafforzato e colori delle Regioni, cosa deciderà il Cdm

AGI - Chiuso il 'dossier' Quirinale, il governo è già al lavoro sui provvedimenti da portare al tavolo del Consiglio dei ministri che si terrà domani. Secondo quanto apprende l'AGI ci sarà un decreto legge che, tra le altre misure, uniformerà le regole anti-Covid per le scuole primarie e secondarie e che dovrebbe eliminare la norma dell'obbligatorietà delle mascherine all'aperto.

Su quest'ultimo tema si dovrebbe andare nella direzione di una semplice circolare del ministero della Salute. Sul tavolo anche il tema delle discoteche per cui è prevista al momento la chiusura fino a fine mese. Il Cts, secondo quanto si apprende, vorrebbe prorogare lo stop per un altro mese ma la valutazione sarà fatta dal governo.

Per quanto riguarda le fasce a colori delle Regoioni l'ipotesi, sempre secondo quanto apprende l'AGI, sarebbe quella di mantenere solo il colore rosso. Mentre non verrà accolta la richiesta delle Regioni di consentire agli studenti positivi ma asintomatici la didattica in presenza.

Per quanto riguarda l'estensione della durata del green pass rafforzato, il tema sarà affrontato in un successivo Consiglio dei ministri. L'obiettivo è di muoversi nella direzione del pronunciamento dell'Aifa. Insomma, il governo è al lavoro. Sempre secondo quanto si apprende non è previsto all'orizzonte alcun rimpasto.

Ieri i presidenti di Regione sono stati accolti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, riferisce chi era presente all'incontro, avrebbe ringraziato i 'governatori' per il lavoro svolto nella lotta al covid. "Il presidente della Repubblica ci ha detto che ora bisogna far ripartire il Paese e pensare alle urgenze da affrontare", spiega uno dei presidenti di Regione ricevuto dal Capo dello Stato.