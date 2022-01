Il Papa a Mattarella: "Bisogna trasmettere serenità a un'Italia impaurita"

AGI - Papa Francesco si congratula con Sergio Mattarella per la rielezione e ricorda la necessità di trasmettere serenità ad un'Italia impaurita e alle prese con il covid.

"Desidero porgere le mie cordiali felicitazioni per la sua rielezione alla suprema carica della Repubblica italiana e formulare i migliori auguri per lo svolgimento del suo alto compito, che ha accolto con spirito di generosa disponibilità", scrive il Pontefice, "In questi tempi caratterizzati dalla pandemia, in cui si sono diffusi molti disagi e incertezze, specialmente nell’ambito lavorativo, ed è aumentata, insieme con la povertà, anche la paura, che porta a chiudersi in se stessi, il suo servizio è ancora più essenziale per consolidare l’unità e trasmettere serenità al Paese".

"Le assicuro la mia preghiera, affinché possa continuare a sostenere il caro popolo italiano nel costruire una convivenza sempre più fraterna e incoraggiarlo ad affrontare con speranza l’avvenire. I santi patroni d’italia la accompagnino e intercedano per lei", conclude.