Meloni furiosa: "Il centrodestra va rifondato dall'inizio"

AGI - "Il centrodestra parlamentare mi pare che non esista. È ancora maggioranza nella nazione, credo che debba avere rappresentanza politica, lavoreremo per questo, ma credo che bisogna ricominciare da capo, bisogna rifondarlo". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni commentando la svolta nell'elezione del Presidente della Repubblica. La vicenda dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica dimostra che in Parlamento ci sono persone che preferiscono "barattare i sette anni della presidenza della Repubblica per sette mesi di stipendio e di mandato parlamentare". Meloni conferma il voto del suo gruppo per Carlo Nordio

Romanzo #Quirinale. Manco il Gattopardo, siamo al “nulla cambi, perché nulla cambi” — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) January 29, 2022



"Mi aspettavo un atteggiamento diverso da molte persone e che il centrodestra avesse molto più coraggio e convinzione nel fare una cosa che era alla portata: battersi con dignità, a viso aperto, con orgoglio per eleggere un Presidente distonico rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni", aggiunge Meloni.

"Non era un obiettivo scontato, bisognava crederci. I margini c'erano - aggiunge la presidente di FdI - Questa cosa mi fa impazzire, mi fa impazzire che si sia rinunciato prima di tentare davvero. Mi dispiace ma noi di FdI abbiamo fatto di tutto".

"Nell'ultima riunione di centrodestra di ieri, tutti erano concordi sul no alla riconferma di Mattarella. Ci abbiamo anche scherzato. Oggi scopro che le posizioni di tutti gli altri sono cambiate, la mia no. Gli italiani giudicheranno. Ho tenuto la stessa posizione dall'inizio alla fine", ha aggiunto il presidente di Fratelli d'Italia.

In questo squallido teatrino sono orgogliosa di rappresentare un Partito che non ha mai tradito la parola data. Anche oggi in Aula non ci piegheremo all’ennesimo inciucio tra partiti. Continuiamo a batterci per rappresentare gli italiani. Noi possiamo ancora guardarvi negli occhi pic.twitter.com/QR3yAxX0kx — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) January 29, 2022

Per il futuro, "Immediatamente, all'esito di questo spettacolo indegno, rilanciamo la raccolta di firme online la proposta di legge d'iniziativa popolare per l'elezione diretta del Capo dello Stato, che giace in Parlamento". E in vista delle elezioni politiche del 2023, "Tenteranno di cambiare la legge elettorale in senso proporzionale. Sappiano che noi non siamo d'accordo" perché "porterà al pantano".