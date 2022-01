La Flaminia presidenziale "scalda" i motori

AGI - Le trattative in Parlamento sul successore di Sergio Mattarella sono ancora in corso ma i preparativi per l'insediamento del nuovo inquilino del Colle sono già iniziati.

Questa mattina alle 7,30 la Lancia Flaminia presidenziale era in Piazza Venezia per le 'prove' della cerimonia che seguira' all'elezione del Presidente. Su quella vettura - classe 1961 - il nuovo Capo dello Stato dopo il giuramento alla Camera, andrà all'Altare della Patria per omaggio al Milite Ignoto, e poi, scortato dai corazzieri a cavallo al Quirinale.