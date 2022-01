Quinto scrutinio per il Quirinale, il centrodestra voterà Casellati

Fonti di centrosinistra fanno sapere che, mentre è ancora in corso il vertice fra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, l'orientamento è quello per votare scheda bianca. Tuttavia, si stanno anche valutando candidature alternative. Valutazioni sono in corso, viene spiegato, per questo c’è stato lo slittamento dell’assemblea.

Renzi: non escludo più un Mattarella-bis

"Vediamo se oggi si chiude" la partita per il Quirinale, "ma ho l’impressione che non sarà così facile". Lo dice a Radio Leopolda il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che giudica l'atteggiamento del centrodestra "irresponsabile e scandaloso". "Abbiamo assistito a una tarantella. Ieri abbiamo avuto la clamorosa e inqualificabile caccia al candidato, mi sembra folle", aggiunge. Renzi non esclude la possibilità di arrivare a un Matterella bis, per risolvere la partita del Quirinale: "Per tanto tempo ho detto che l'ipotesi non era sul tappeto e che sarebbe il fallinento di chi voleva fare il kingmaker e non lo ha fatto. Se si deve andare a cercare un candidato in giro per Roma, evidentemente qualcosa non va nella gestione della ledership politica. Per questo non escludo più l'ipotesi di un Mattarella bis. Che sarebbe comunque una forzatura nei confronti del presidente Mattarella".