Sui social sale il consenso per un 'Mattarella bis' e scende Draghi

#Quirinale2022: nulla di fatto nemmeno oggi, ma dal quarto scrutinio si abbasserà il quorum, e saranno sufficienti 505 voti dei 1.009 grandi elettori, per eleggere il tredicesimo Presidente della Repubblica. Le conversazioni sul web crescono, ma in modo meno consistente rispetto ai giorni precedenti: anche gli utenti sono in attesa, le ipotesi circolate in queste ore sono state ampiamente commentate, e i leader politici restano prudentissimi.

La novità più importante riguarda il riaffermarsi dell’ipotesi di una proroga del mandato di Sergio Mattarella. L’audience teme l’incapacità della politica di trovare soluzioni condivise, in molti credono che i partiti chiederanno nuovamente al Presidente della Repubblica in carica di restare al Quirinale, consentendo al Governo di continuare a lavorare, senza cambiare il Premier. Anche tra le parole più frequentemente utilizzate, in riferimento al Quirinale, troviamo “Mattarella”, “Mattarella più votato”, oltre ai nomi di Draghi, Casini, Crosetto e Casellati.

Continua infatti a ridursi il margine di interesse per il nome di Mario Draghi su Twitter, sceso al 53% delle mentions, mentre Sergio Mattarella sale al 18%, in poche ore. Nel frattempo sui social i principali protagonisti usano strategie comunicative diversissime: Enrico Letta è preoccupato, Meloni promuove Crosetto, Casini ribadisce la sua vocazione politica, mentre Salvini sembra ottimista.

I messaggi social

Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all’opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un’operazione mai vista nella storia del #Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto. — Enrico Letta (@EnricoLetta) January 26, 2022

Bene l’apertura al confronto di Letta, dal centrodestra nessun tatticismo. Scegliamo in fretta, il meglio per l’Italia. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 25, 2022

L’eccezionale risultato di #Crosetto dimostra capacità attrattiva del centrodestra e potrebbe sbloccare l’impasse del Parlamento. Gli italiani sono stufi di assistere a questo spettacolo di schede bianche. Il centrodestra compatto scelga un proprio candidato e si misuri in Aula. pic.twitter.com/o9LcHFyXZ6 — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) January 26, 2022

Nuovi hashtag tematici stanno assorbendo le conversazioni, prendendo il posto di quelli inerenti le elezioni; ad esempio oggi si è parlato molto di calciomercato – #VlahovicAllaJuve è tra i primi trending topics - e meno di elezioni.

* Analisti: Gaetano Masi, Marco Mazza, Giuseppe Lo Forte, Pietro La Torre; Design: Cristina, Addonizio; Giornalista, content editor: Massimo Fellini