Vertice sul quirinale del centrosinistra con Letta, Conte e Speranza 

AGI - Giuseppe Conte è arrivato alla Camera per partecipare al vertice del centrosinistra con Enrico Letta e Roberto Speranza, accompagnati dai rispettivi capigruppo.

Poco prima del presidente M5s era arrivato a Montecitorio anche il ministro della Salute, e leader Leu, Roberto Speranza.

Conte, 235 voti del M5s per Presidente autorevole

"Il Movimento Cinque Stelle ha un unico obiettivo che persegue fin dall'inzio e che continuerà a perseguire fino alla fine: ha 235 voti di grandi elettori che mette a disposizione del Paese nell'interesse delgi italiani, per avere un presidente autorevole, un presidente che ci renda tutti orgogliosi di essere italiani. Continuiamo a lavorare in questa direzione". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, all'uscita della sua abitazione per recarsi alla Camera dei Deputati.