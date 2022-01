I parlamentari e i delegati positivi voteranno per il Quirinale nel parcheggio di Montecitorio

AGI - La Camera è pronta ad attrezzare un'area ad hoc per far votare i grandi elettori che dovessero risultare positivi al Covid nei giorni di votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Ma serve una norma del governo che preveda una deroga agli spostamenti di chi è positivo, così da poter raggiungere la Capitale.

Qualora il governo dovesse approvare una norma che deroga alle attuali disposizioni di legge sugli spostamenti nel territorio nazionale dei positivi al Covid, consentendo così ai grandi elettori che dovessero aver contratto il virus di recarsi a Roma per votare per l'elezione del nuovo Capo dello Stato, la Camera allestirebbe una postazione per il voto dei positivi all'interno di Montecitorio, un'area ad hoc riservata ai soli positivi che sarebbe posizionata nel parcheggio del palazzo, in via della Missione. È quanto emerge al termine della Conferenza dei capigruppo.