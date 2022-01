Il Covid manda in pensione i "catafalchi" usati per l'elezione del presidente della Repubblica

AGI - Finiscono in soffitta i vecchi 'catafalchi', che saranno sostituiti da nuove cabine 'anti Covid' all'interno delle quali i 1009 grandi elettori sfileranno per scrivere il nome del successore di Sergio Mattarella. Un solo scrutinio al giorno, con appello nominale di massimo 50 votanti alla volta e non più di 200 presenze in contemporanea in Aula. Tampone obbligatorio la mattina del giuramento, cerimonia in cui è previsto il solo intervento del nuovo presidente della Repubblica, per non più di 50 minuti.

Sono alcune delle novità stabilite dal collegio dei Questori di Camera e Senato, con il via libera del presidente di Montecitorio, Roberto Fico, e illustrate ai capigruppo della Camera (una mail con tutte le regole sarà inviata a tutti i grandi elettori), in vista della seduta del Parlamento, il prossimo 24 gennaio, per l'avvio delle votazioni per eleggere il nuovo Capo dello Stato.

Nessuna eccezione, al momento, sul voto per gli eventuali grandi elettori che risulteranno positivi: chi dovesse contrarre il Covid nei giorni delle votazioni non potrà esprimere la sua preferenza in Aula e, per ora, nemmeno in un luogo diverso. E questo nonostante i capigruppo del centrodestra di Montecitorio abbiano posto l'attenzione sul rischio di un elevato numero di assenze, proponendo soluzioni alternative come il voto a domicilio.

"Valgono i regolamenti e la Costituzione", è stata la risposta di Pd, Iv, Leu e M5s che ritengono le regole stabilite per il voto per il Quirinale "ragionevoli". La prossima settimana l'Aula di Montecitorio sarà impegnata con il via libera definitivo (con fiducia) al decreto sul super green pass, poi mercoledì si svolgeranno le comunicazioni sull'amministrazione della Giustizia del Guardasigilli Marta Cartabia, quindi lo stop ai lavori.

Le ultime giornate prima del 24 saranno utilizzate per terminare i vari allestimenti: dalle cabine per votare, posizionate all'interno dell'emiciclo, ai gazebo coperti nel cortile interno della Camera, alle postazioni per tv e radio al quarto piano, fino allo smantellamento delle riallestite postazioni destinate al voto dei deputati in Transatlantico, che tornerà accessibile a tutti dal 24 gennaio.

Nel dettaglio, le regole per il voto per il Colle prevedono