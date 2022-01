Il mondo della politica piange Sassoli, l'europeista gentile

AGI - "La scomparsa inattesa e prematura di David Sassoli mi addolora profondamente", ha scritto in una nota il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un'Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di dolore profondo per il popolo italiano e per il popolo europeo", ha aggiunto Mattarella. "Il suo impegno limpido, costante, appassionato, ha contribuito a rendere l'assemblea di Strasburgo protagonista del dibattito politico in una fase delicatissima, dando voce alle attese dei cittadini europei".

Per Mattarella, Sassoli era "politico appassionato, leader leale, rigoroso, ha saputo nutrire con la sua cultura una iniziativa politica al servizio delle persone e delle istituzioni. Uomo del dialogo, ha fatto del metodo del confronto la cifra del suo rapporto con gli interlocutori, alla ricerca del bene comune. Qualità he aveva saputo esprimere anche nella sua attivitàdi giornalista". "Ai suoi familiari sono rivolti la vicinanza e il cordoglio di quanti lo hanno conosciuto e il sentimento di riconoscenza della Repubblica per la sua opera preziosa, espressione di intensa passione civile", ha aggiunto il Capo dello Stato.

"Sassoli - ha continuato - con gli altri leader europei, ha saputo accompagnare una svolta decisiva per il futuro dell'Europa: dai diritti civili e sociali, al dialogo con gli altri Paesi, a partire dal Mediterraneo. Anche con l'impegno per la Conferenza sul futuro dell'Unione".

Sulla morte di Sassoli è intervenuto anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi: "La sua prematura e improvvisa scomparsa lascia sgomenti. Alla moglie, Alessandra Vittorini, ai figli, Livia e Giulio, e a tutti i suoi cari, le condoglianze del Governo e mie personali". Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha espresso il suo "più sentito cordoglio per la morte del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli", si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato, Sassoli e' stato simbolo di equilibrio, umanità, generosità", aggiunge il presidente del Consiglio. "Queste doti gli sono state sempre riconosciute da tutti i colleghi, di ogni collocazione politica e di ogni Paese europeo, a testimonianza della sua straordinaria passione civile, della sua capacita' di ascolto, del suo impegno costante al servizio dei cittadini", continua Draghi.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio ha commentato così su Facebook la morte di Sassoli: "Un uomo brillante, altruista, al servizio delle Istituzioni. Amava il suo Paese e credeva fortemente nei valori europei. La morte del presidente David Sassoli ci addolora profondamente. Un grande abbraccio alla sua famiglia".

Un uomo "buono, tenace e combattivo". Questo il ricordo di David Sassoli tracciato da Roberto Cuillo, che ne è stato portavoce al Parlamento europeo. Intervistato da Rainews, Cuillo sottolinea come Sassoli fosse convinto della necessità di un recupero del sogno di Ventotene, e la sua "attenzione costante per gli ultimi", testimoniata anche dal fatto che durante la prima ondata di pandemia prese l'iniziativa di concedere un edificio del Parlamento europeo a Bruxelles come ricovero per donne fragili, dove "donne deboli che non avevano aiuto hanno potuto trovare assistenza dalle istituzioni e pasti caldi". "Lui era un vero democratico, un nativo un democratico - dice Cuillo - credeva nell'incontro delle diverse culture. Ha rappresentato l'identità nuova del Pd e l'ha proposta al paese. Ha sempre creduto nell'allargamento del fronte progressista e in un soggetto politico dove si potessero incontrare forze diverse".

Cordoglio anche dalla presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, che ha pubblicato su Twitter una foto con Sassoli. "Sono profondamente addolorata per la terribile perdita di un grande europeo e orgoglioso italiano. David Sassoli e' stato un giornalista empatico, un eccezionale Presidente del Parlamento Europeo e, prima di tutto, un caro amico. I miei pensieri sono con la sua famiglia". Poi la chiosa in italiano: "Riposa in pace, caro David!".

Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta: "Le parole che non avrei mai voluto pronunciare. Per un amico unico, persona di straordinaria generosità, appassionato europeista. Per un uomo di visione e principi, teorizzati e praticati. Che cercheremo di portare avanti. Sapendo che non saremo all'altezza. Addio David Sassoli".

"Ciao David, presidente dell'europarlamento, amico e cronista cronista. Che la terra ti sia lieve!", ha detto il senatore di Leu, Sandro Ruotolo.

"David Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura di leader democratico e europeista. Eri un uomo limpido, generoso, allegro, popolare. Un abbraccio alla famiglia. Riposa in pace". Lo scrive il commissario agli Affari Economici dell'Unione Europea, Paolo Gentiloni, sul suo profilo Twitter.

Per il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, "la morte di David Sassoli è innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi. Una comunità che lo ha amato, seguito e sostenuto in questi anni per la sua passione, capacità e dedizione". "E' una perdita per l'Italia e per l'Europa- ha aggiunto - di un grande presidente profondamente europeista che in anni difficilissimi ha tenuto alta la bandiera dei valori fondanti dell'unione. Ciao David, non dimenticheremo mai il tuo impegno politico tra le persone, il tuo sorriso e la voglia di cambiare"

"Ricordo David Sassoli come un uomo appassionato, un europeista convinto, un servitore delle istituzioni. Riposi in pace", scrive Matteo Renzi sul suo profilo Twitter.

Per Carlo Calenda "è stato un uomo di valore, un ottimo Presidente del Parlamento Europeo e una persona gentile e perbene. Ha servito il suo paese e l'Europa con onore. Riposi in pace".

"Ciao David, amico di una vita intera", ha scritto il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

"Un profondo dolore. Ciao #David", ha commentato il ministro della Pa, Renato Brunetta.

"Se ne va un europeista convinto, un difensore della democrazia e dei diritti, una persona mite e determinata. Ci mancherai David Sassoli". Lo scrive su Twitter il fondatore di Articolo Uno, Arturo Scotto.