Per il presidente della Camera Fico, il Parlamento è in colpevole ritardo sull'eutanasia

AGI - "Il Parlamento è in colpevole ritardo e su questo non c'è ombra di dubbio. Spero che si possa arrivare all'approvazione di una legge che sia condivisa dal Parlamento e credo che non si possa più aspettare e il prima possibile sperto si possa approvare una legge di civiltà che affronti i casi di sofferenza. Il Parlamento deve assolutamente fare una legge". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, durante lo scambio di auguri con la stampa parlamentare.

"Il percorso" della proposta di legge sul fine vita "è stato già difficile e non credo cambierà, ma su tutti i provvedimenti in discussione generale intervengono in Aula solo i deputati che hanno lavorato su quel provvedimento e la commissione ha lavorato tantissimo sul testo, usciamo fuori dalla retroica di un'aula vuota in discussione generale e lo dico io per primo: le foto dell'Aula vuota sono foto che fanno male a tutti, è la comunicazione in sè e bisogna comprendere come lavora il Parlanento, che lavora con le commissioni, gli indirizzi e il controllo ed è in tutte queste fasi che si eplicita il lavoro del Parlamento e non è l'Aula vuota che può rappresentare il lavoro a 360 gradi del Parlamento, come se il Parlamento non esistesse e non lavorasse ma invece c'è e lavora". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, durante lo scambio di auguri con la stampa parlamentare, in merito alle immagini di un'Aula semideserta ieri in occasione della discussione generale sulla proposta di legge sul fine vita.