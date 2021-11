Patuanelli: "Super green pass? È una delle ipotesi"

AGI - Un "Super Green Pass" solo per i vaccinati? "È una delle ipotesi su cui si lavora. Noi siamo favorevoli a tutte le misure che ci aiutano ad abbassare i contagi, ad affrontare questa pandemia non tornando con le terapie intensive chiuse". Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli a Porta a Porta.