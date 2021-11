Lo "sconcerto" di Mattarella per quello che succede ai confini dell'Unione europea

La Ue a ha minacciato il governo di Minsk di pesanti sanzioni per la crisi dell'immigrazione al confine con la Polonia. La Casa Bianca, ha confermato la portavoce Jen Psaki, ha avviato "ampie interazioni" con i partner europei per monitorare la situazione. Un altro test per il presidente Usa che sulla questione dovrà parlare all'Europa, all'est e alla Russia