Draghi vede Orlando e Patuanelli a palazzo Chigi. Si discute della manovra

AGI - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, vedrà a palazzo Chigi i ministri del Lavoro, Andrea Orlando e dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli. Lo si apprende da fonti di governo. L'incontro, al quale dovrebbero partecipare anche altri ministri, è stato convocato dal premier per fare il punto sulla manovra che in questi giorni inizierà il suo iter in Parlamento. Alla riunione non sarà presente il ministro dell'Economia, Daniele Franco, impegnato a Bruxelles.