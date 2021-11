La legge di bilancio sarà di 30 miliardi: 2 contro il caro bollette per il primo trimestre del 2022 e 8 per taglio di cuneo, aliquote Irpef e Irap. Superbonus al 110% anche nel 2023, ma per le villette fino al 2022 e con parametri più rigidi. Detrazioni per gli affitti degli under 31. L'Inpgi, la cassa di previdenza dei giornalisti, passa all'Inps da luglio