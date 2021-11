Letta rinvia dibattito su legge elettorale a dopo elezione Presidente

AGI - “La discussione sulla legge elettorale potrà prendere corpo solamente dopo l’elezione del nuovo Capo dello Stato. Prima di allora tutto è bloccato, anche perché il centrodestra si è bloccato in un arrocco interno, determinato dalla scelta che stanno facendo di stare intorno a Berlusconi, in questa fase, e a una sua eventuale candidatura, quindi non vedo oggi condizioni idonee perché si possano fare discussioni produttive prima dell’elezione del Capo dello Stato”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Pisa rispondendo ai giornalisti prima di un evento in Ateneo per ricordare l’ex rettore Luciano Modica. “Ne parleremo da gennaio in poi – ha spiegato -, mi sembra l’atteggiamento più serio e lo rivendico come scelta del partito democratico”.