Tutte le ipotesi della composizione della giunta Gualtieri

AGI - Roberto Gualtieri è vicino alla chiusura della sua giunta. La squadra è attesa il 4 novembre al debutto in Assemblea Capitolina. La giunta sarà ripartita in pari numero tra uomini e donne e contiene politici e tecnici di area, con una divisione che sostanzialmente prova ad accontentare quasi tutti i partiti della coalizione e le loro correnti. Ancora da chiarire a chi andrà la delega di vice sindaca, sarebbe ancora in corso una valutazione tra Monica Lucarelli, Sabrina Alfonsi, Monica Lucarelli e Silvia Scozzese.

La possibile composizione della squadra

Il Pd, che guida la maggioranza, otterrebbe Sabrina Alfonsi - già minisindaco del centro storico - alla Transizione Ecologica e i Rifiuti, Maurizio Veloccia all'Urbanistica ed il consigliere regionale Eugenio Patanè ai Trasporti. Per il Bilancio, una delega chiave, è in pole Silvia Scozzese, che ritorna in Campidoglio dopo aver ricoperto l'incarico con Ignazio Marino. La tecnica oggi è nella struttura di Palazzo Chigi che si occupa del Recovery. La lista Civica invece otterrebbe due caselle: il coordinatore Alessandro Onorato al Turismo, Grandi Eventi e Sport e la capolista Monica Lucarelli al Commercio.

La Cultura, altra delega di peso, andrebbe a Miguel Gotor, docente di Storia a Roma Tre e già senatore, in quota Articolo Uno. Mentre Sinistra Civica Ecologista ha indicato Andrea Catarci, per una delega tra Casa e Personale. Il contenitore civico Roma Futura - guidato da Giovanni Caudo - dovrebbe avere la Scuola con Claudia Pratelli, funzionaria della Cgil e già assessore al Municipio del Salario. Per il sociale la scelta sarebbe Barbara Funari, coordinatrice romana dei cristiano sociali di Demos, che con Paolo Ciani aveva ottenuto la terza piazza alle primarie di coalizione. E' ancora in corso, invece, la discussione sulle le deleghe ai Lavori Pubblici e al Patrimonio, andranno una ad un uomo ed una ad una donna. Per guidare l'Assemblea Capitolina invece verrà proposta Svetlana Celli del Pd.