Il Transatlantico di Montecitorio riaprirà l'8 novembre

AGI - Il Transatlantico di Montecitorio riaprirà per i giornalisti il prossimo 8 novembre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo della Camera dopo un anno e 5 mesi dalla chiusura per evitare assembramenti nel pieno della pandemia di covid. "Sono molto soddisfatto della riapertura del Transatlantico. È un bel passo avanti verso la normalità" ha commentato il presidente della Camera, Roberto Fico.

Oltre al Transatlantico, riaprirà anche la buvette, il caffè della Camera dei deputati, con postazioni distanziate come da norme tanti Covid. Rimarrà in vigore l'obbligo di mascherina sia per l'Aula che per il Transatlantico. Le tribune rimarranno come postazioni di voto.

"Apprendo con piacere e molta soddisfazione la notizia della riapertura alla stampa del Transatlatico, luogo di confronto tra i politici e tra i politici e i giornalisti. Il Transatlantico di Montecitorio, centro essenziale del dibattito democratico, ha una storia, e questa storia deve essere valorizzata soprattutto in questi momenti critici per il nostro Paese" dice Pasquale Laurito, decano della Stampa parlamentare e autore della Velina Rossa.