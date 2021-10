Nel centrodestra è 'rottura' Twitter tra Crosetto e Storace

AGI - "Ho appena bloccato sui social e sul telefono, per escluderlo dalla mia vita, una persona che conosco da decenni, per cui mi sono sempre speso, quando ha vissuto momenti di difficoltà, pur senza avere motivi di amicizia, riconoscenza o vicinanza. Non meritava nulla. Amen".

Questo tweet di Guido Crosetto alimenta un corposo dibattito sul social network. C'è anche chi annuncia di essere stato a propria volta oggetto della medesima scelta da parte dell'ex parlamentare FdI ma è Francesco Storace ad agganciarsi - non senza la sua abituale, pungente, ironia - a uno dei commenti per confermare, di fatto, di essere lui l'obiettivo dell'intemerata di Crosetto.

"Me viè solo un pansiero pè contribui a stò post fugace: 'sti caxxi se hai bloccato Storace...'", scrive infatti un follower di Crosetto al quale si aggancia subito l'ex deputato di An con un laconico "esatto".

Per la verità era stato proprio Storace a dare notizia del fatto: "Una nuova forma di antifascismo militante? Ti bloccano su Twitter. In fondo meglio delle spranghe di un tempo. Suggerisco un buon neurologo" il suo tweet, accompagnato dallo screenshot del 'ban'.