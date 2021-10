In Campidoglio il passaggio consegne fra Raggi e Gualtieri

AGI - Il neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è insediato in Campidoglio dove si è incontrato con la sindaca uscente Virginia Raggi per il passaggio di consegne.

Raggi ha consegnato al neosindaco Gualtieri la fascia tricolore e lo ha accompagnato nel nuovo ufficio.

Sotto a Palazzo Senatorio un gruppo di persone si è radunato per assistere all'evento. L'ex ministro, che è stato accolto da applausi al suo arrivo, si è fermato a salutare i cittadini.

"Sono onorato di assumere questo ruolo a cui dedicherò tutto mio il impegno e la mia passione. Con la Raggi abbiamo parlato dei dossier aperti più importanti, ora inizierà per me il lavoro. Ringrazio la sindaca per il lavoro di questi anni, ora inizia fase per me intensa e appassionante"., ha detto Gualtieri.

"Faccio i migliori auguri a Gualtieri", ha detto la sindaca uscente, Virgini Raggi. "Fare il sindaco è il mestiere più bello e complesso, è un'esperienza piena. Sono stata onorata di guidare per 5 anni questa città, la più bella del mando. Consegno con grande senso delle istituzioni la città al nuovo sindaco".