Berlusconi ha definito le dichiarazioni del ministro Gelmini "fuori dalla realtà"

AGI - "Parliamo di problemi concreti e cose serie. Le dichiarazioni del ministro Gelmini sono contrarie alla realta'". Lo dice Silvio Berlusconi dopo i contrasti di ieri in FI. Separazione? "Non c'è nulla di cui debba preoccuparmi", afferma.

"Io - ha aggiunto Berlusconi - non so cosa è successo alla ministra Gelmini nelle dichiarazioni di ieri che sono anche assolutamente contrarie alla realtà. Per esempio, per quanto riguarda i rapporti con i nostri ministri al governo, c'è stata sempre una riunione dei tre ministri con i vertici di Forza Italia ogni settimana". "Oggi i giornali hanno parlato di separazioni, tutte cose esagerate. Non c'è assolutamente nulla di cui io mi debba preoccupare", ha detto l'ex premier.