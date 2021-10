AGI - Mario Draghi ha assicurato l'impegno del governo contro l'aumento delle bollette energetiche. "Un altro tema che tratteremo questa settimana" al Consiglio europeo "è quello dell'energia" ha detto il premier in Senato in vista del Consiglio europeo.

"Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un forte aumento del costo del gas e dell'elettricità. Questi rincari sono dovuti principalmente ai movimenti dei prezzi sui mercati internazionali. La domanda di energia da parte di famiglie e imprese è aumentata a livello europeo e sui mercati asiatici, e ha contribuito a ridurre le scorte e le forniture disponibili. Il Governo si è impegnato a contenere il rincaro delle bollette".

Draghi ha anche ricordato che nello scorso giugno è stato già stanziato 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema e che poche settimane fa si è intervenuti ulteriormente, "con più di 3 miliardi, per calmierare i prezzi nell'ultimo trimestre dell'anno, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione".