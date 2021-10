Salvini ha proposto di riaprire le discoteche al 70% della capienza

AGI - Riaprire le discoteche al 35% "è una follia, non riaprono neanche i locali. Almeno il doppio della capienza, se chiedi il green pass e chi entra è vaccinato o tamponato riapri al 100%. E questo vale anche per cinema, musei, stadi..." Lo ha detto il leader della Lega intervenendo su Rtl.. "Io ho il green pass. Ci sono milioni di italiani che non lo hanno e vorrei non rimanessero a casa senza lavoro e senza stipendio. La linea è questa: ringraziare chi si è vaccinato e non lasciare a casa lavoratori, pubblici e privati. Vorrei garantire il diritto alla salute e al lavoro a tutti gli italiani". Al Consiglio dei ministri "proporremo idee europeiste sul piano delle riaperture" ha concluso.