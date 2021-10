Comunali, affluenza stimata attorno al 13,8% alle 12. A Roma hanno votato i candidati a sindaco

AGI - Alle ore 12 affluenza del 13,84% in 787 comuni su 1.153. E' il primo dato che arriva dal Viminale riguardo la partecipazione dei cittadini in questa tornata elettorale che ha chiamato alle urne oltre 12 milioni. Alle precedenti elezioni del 5 giugno 2016 la percentuale di votanti era stata del 17,99% ma si votò in un unico giorno.

A Roma hanno votato tutti e quattro i principali candidati alla carica di sindaco.

"Aspettiamo l'esito delle indagini. Io non mollo. Amo Roma", ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, a chi le chiedeva, fuori dal seggio elettorale ad Ottavia, un commento sull'incendio del Ponte di ferro.

“Passerò questa giornata in famiglia, con mia moglie che è venuta con me al seggio. Non ho in programma nulla per la prima volta da un anno. Sereno e in famiglia dopo un bel po' di tempo”, ha detto il candidato Carlo Calenda uscendo dal seggio in via del Lavatore a Roma, rispondendo a chi gli chiedeva come passerà questa domenica in attesa dell’esito del voto.

"Ringrazio il presidente di seggio e tutti coloro che si sono occupati dell'organizzazione". Lo dice il candidato sindaco di centrosinistra Roberto Gualtieri, lasciando il seggio di via di Fonteiana, nel quartiere romano di Monteverde.

"Signori vi voglio bene, non so cosa fanno gli altri... Io non commento neanche l'incendio di ieri... Il silenzio è il silenzio...", ha dichiarato Enrico Michetti, candidato sindaco per il centrodestra a Roma, rispondendo a una domanda sulla presenza d Gualtieri, candidato sindaco per il centrosinistra, sabato sera al Ponte di ferro.