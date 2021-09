Green pass: Mattarella firma decreto ed emana legge

AGI - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il dl 'Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening varato dal consiglio dei ministri giovedì ed ha inoltre promulgatoato la legge recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, approvata dalle Camere.