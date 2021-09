Green pass, sanzioni da 600 a 1.500 euro a chi non lo mostra

AGI - Sanzioni da 600 a 1.500 euro per chi non mostra il certificato verde e per chi omette i controlli. E' una delle norme previste dal decreto sull'obbligatorietà del green pass a tutti i lavoratori, secondo quanto trapela durante il vertice in corso tra governo e Enti locali.

L'incontro è iniziato intorno alle 14.30. Presenti i ministri Mariastella Gelmini, Renato Brunetta e Roberto Speranza, e i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni.