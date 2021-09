Salvini sul piede di guerra: "Su quota 100 siamo pronti alle barricate in Parlamento"

AGI - "Nella prossima manovra ci sarà spazio per una quarta rottamazione delle cartelle esattoriali", assicura Matteo Salvini. A Benevento per la seconda tappa del suo tour in Campania, il leader della Lega aggiunge che "la rateizzazione, il saldo e stralcio sono fondamentali perché il primo gennaio rischiano di partire 50 milioni di cartelle esattoriali che saranno un disastro, un massacro soprattutto per coloro che hanno delle cartelle di 10-15-20 mila euro e sarebbero rovinati".

Salvini conferma che la questione cartelle "sarà una delle priorità della Lega, cosi' come confermare Quota 100". "Faremo le barricate davanti al Parlamento per difendere Quota 100", anticipa.