Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano

AGI - Silvio Berlusconi è ricoverato da giovedì pomeriggio all'ospedale San Raffaele di Milano per controlli post Covid. Lo si apprende da ambienti di Forza Italia. L'ex premier era stato ricoverato dal 6 aprile al primo maggio e poi nuovamente per cinque giorni a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal virus che aveva contratto lo scorso anno.