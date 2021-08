Berlusconi dimesso, terzo ricovero dopo il Covid

AGI - Silvio Berlusconi è stato dimesso nel primo pomeriggio dall'Ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato ieri per accertamenti. Un piccolo gruppo di supporter e cronisti lo ha atteso nel viale di uscita dall'ospedale, dove il leader di Foza Italia è sfilato via dopo essere salito a bordo di una berlina. Si tratta del terzo ricovero negli ultimi cinque mesi.

A inizio settembre del 2020 l'ex premier, prossimo a compiere 85 anni, ha contratto il Covid ed è rimasto in ospedale per quasi due settimane. "E' stata una delle esperienze peggiori della mia vita. Ho capito e condiviso la sofferenza di tanti malati e di tante persone angosciate per la malattia dei propri cari", aveva spiegato Berlusconi nel corso di un intervista telefonica lo scorso autunno a 'Che tempo che fa' con Fabio Fazio.

Il 6 aprile 2021 il leader di Forza Italia era stato nuovamente ricoverato, rimanendo al San Raffaele per quasi un mese, fino al 1 maggio, a causa degli "strascichi del Covid" avevano spiegato i sanitari. Altri accertamenti erano stati svolti a meta' maggio, con diversi giorni di ospedalizzazione.

Ieri il nuovo ingresso al San Raffaele, stavolta per una "valutazione clinica approfondita" come riferito dal suo staff. Berlusconi ha trascorso parte dell'estate a Villa Certosa, il suo buen ritiro quando si trova in Sardegna. Qui nei giorni scorsi aveva incontrato il leader della Lega Matteo Salvini per parlare di federazione del centrodestra e amministrative.