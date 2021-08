Salvini e Berlusconi vogliono una federazione di centrodestra al Governo

AGI - "È stato condiviso il calendario di iniziative da assumere da qui ai prossimi mesi per costruire una federazione tra le forze politiche di centrodestra che sostengono il governo e rendere ancora più efficace e incisiva la collaborazione soprattutto a livello parlamentare. Forza Italia e Lega sono nel frattempo impegnate per affidare al buongoverno del centrodestra la Regione e i Comuni che andranno al voto in ottobre: c'è molto ottimismo circa i risultati". Si conclude così, con una nota congiunta in cui si gettano le fondamenta per la tanto discussa federazione, il vertice a Porto Rotondo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Il leader della Lega e quello di Forza Italia hanno espresso "soddisfazione per i risultati ottenuti dal centrodestra di governo nei primi mesi del governo Draghi". "Su iniziativa dei due partiti sono stati approvati provvedimenti che aiuteranno l'Italia a uscire dalla crisi economica ed è stato scritto un Pnrr che farà crescere il Pil grazie a ingenti investimenti. Non ci saranno nuove tasse, come invece chiedeva la sinistra, ma tagli alla burocrazia e al carico fiscale per famiglie e imprese. La flat tax sarà il primo impegno del prossimo governo di centrodestra" si legge nel documento.

Alla riunione ha partecipato anche Francesca Verdini. Il menu era a base di riso e pesce. Per Salvini è stata la prima volta a Villa Certosa. Berlusconi ha fatto gli onori di casa, mostrando agli ospiti le particolarità della sua residenza in Sardegna.