Conte assicura: nel nuovo M5s scordatevi i personalismi

AGI - "Ho in mente un Movimento che si affermi come forza politica di massa, che agisca in modo corale, in cui ciascun eletto o anche iscritto avverta la concreta possibilità di partecipare a una grande impresa comune. Un Movimento che offra la possibilità a ciascuno di esprimere i propri talenti e mettere le proprie competenze a servizio della comunità di riferimento".

È l'idea dei nuovi 5 Stelle di Giuseppe Conte, ex premier e neoleader, espressa in un colloquio con il Corriere della Sera. Secondo Conte, infatti, "non dobbiamo lasciare la politica solo ai mestieranti, alla categoria dei soliti noti, la politica è di tutti", cosicchè "Il Movimento cambierà volto, ci saranno tante nuove figure, capaci e competenti che daranno il loro contributo", annuncia.

"Sono rimasto sinceramente sorpreso del patrimonio di capacità che ho trovato nei gruppi parlamentari - assicura l'ex premier -, ho ascoltato gli eletti del Movimento con attenzione e ho scoperto risorse preziose, piene di competenze e ideali, rimaste nascoste troppo a lungo, che ora vanno valorizzate. Scordatevi l'epoca dei personalismi. Sarà un Movimento corale. Tutti dovranno sentirsi partecipi di questo progetto".

E prefigura il Movimento del futuro: "Nella mia idea di Movimento c'è partecipazione, possibilità costante di confronto e di dialogo precisa il presidente Cinque Stelle , ma chi si porrà fuori da una linea condivisa scaturita da processi decisionali chiari e trasparenti dovrà poi farsi da parte in modo da non intralciare il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi politici che ci prefiggiamo", avverte.

Quanto al rapporto con Draghi, il neoleader precisa: "Con il governo ribadirò che i numeri del Movimento sono importanti e vanno rispettati. Sono l'espressione della volontà elettorale di 11 milioni d'italiani, 11 milioni di persone che hanno dato la propria voce, con grande fiducia, al Movimento e che faro' di tutto perchè non rimangano afone", promette Conte.