La moglie di un deputato M5s diventa deputata (in Bulgaria)

AGI - Mentre non si placano le fibrillazioni sulla giustizia e sul Recovery fund e nell’attesa che Giuseppe Conte venga ‘incoronato' leader dal Movimento, nel mondo 5 stelle arriva una ‘buona’ notizia dalla Bulgaria: è stata eletta parlamentare Pavela Vasileva Mitova moglie di Niccolò Invidia deputato pentastellato.

La coppia, ora di 'eletti', si è conosciuta nel 2012 all’Università Cattolica di Milano. Allora nessuna velleità di carriera politica, ma grande impegno civico che ha avvicinato Niccolò e Pavela negli anni fino alle nozze dell’ottobre 2019.

I 'cugini' di Sofia

Lei in Bulgaria è neoparlamentare nel partito fondato, anche lì, da uno showman, Slavi Trifonov che ha anche messo in piedi una tv 'libera', aperta a tutti per parlare di tutto quello che il regime non fa dire. La Mitova sarà una dei 65 parlamentari - nell’unica Camera bulgara che ne raccoglie in tutto 240 - di “Esiste un popolo così”! traduzione italiana del M5s bulgaro nato per tagliare i costi della politica e contrastare la corruzione. Un partito-movimento, generato da un referendum che ha avuto l’ok di oltre 2 milioni e mezzo di persone su sette, possiede una televisione