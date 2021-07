Enrico Letta: "Draghi deve durare per tutta la legislatura"

AGI - Pieno sostegno al governo Draghi che deve durare per tutta la legislatura. Battaglia per rinsaldare i valori dell'Europa, lunga corssa per conquistare il seggio allòa Camera che viene conteso nelle elezioni suppletive in Toscana. E' questo, a tutto tondo, l'impegno del segretario del Pd, Enrico Letta che si è collegato , per un saluto, al congresso di 'Più Europa'.

"In Italia dobbiamo muoverci con un lavoro importante per sostenere il governo Draghi. Noi siamo insieme con un'azione significativa di sostegno al governo Draghi che deve completare la legislatura", ha sottolineato il leader Dem parlando del futuro dell'Europa e della necessità di rendere strutturale il Next generation Eu. Quindi ha annunciato: "Oggi comincio la lunga corsa" nel collegio Toscana 12. "Voglio vivere questa esperienza con un'attenzione molto profonda".

Rendere evidente la "rottura dei valori europei" che deve essere "emarginata", ha sottolineato , a proposito delle posizioni in Ue dell'Ungheria e della Polonia. E ancora: le Agorà sono "un'offerta che il Pd fa a tutti coloro che stanno in questo campo. Gli incontri devono essere svolti da iscritti e no. E'una proposta che faccio a tutti quanti stanno in questo campo", ha aggiunto. "La offro e vi invito a stare in questo esercizio di democrazia partecipativa. E' un percorso che ci rende cittadini", ha sottolineato.

"Nei giorni prossimi renderemo più visibile questa nostra proposta perchè la nostra democrazia è malata" e quindi "non basta mettere insieme le sigle" ma sono i cittadini che "devono mescolarsi. Costruiremo una alternativa d'idee con cui dimostreremo il nostro impegno ancora più forte al governo Draghi", ha detto ancora.