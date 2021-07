Covid, Boccia: "C'è dibattito nel Pd sull'anticipo del voto" 

AGI - “Nel Pd c’è un dibattito con i sindaci se utilizzare la finestra di settembre per le elezioni. Ipotizzare il voto il 10 ottobre è tardi. Penso che abbia molto senso ragionare su un voto a settembre. Sul fronte contagi io non vorrei ritrovarmi come l’anno scorso. Rischieremmo di dover rinviare ancora le elezioni a causa dei contagi”. Così l’ex ministro Boccia alla presentazione del libro del giornalista Agi Giovanni Lamberti “Ci abbiamo messo la faccia”.

“O green pass o obbligo vaccinale, non c’è una terza via”. Aggiunge l’ex ministro ci sono solo due strade per affrontare l’emergenza sanitaria e tornare, in sicurezza, alla normalità.

“Nel Regno Unito tra 2-3 settimane capiremo quanta gente verrà ricoverata. È evidente che ad andare in difficoltà nel Regno Unito sono le persone che non hanno fatto il vaccino o che hanno fatto la dose di vaccino 8-9 mesi fa e non hanno più la stessa copertura”, ha detto poi Boccia, aggiungendo che “per convivere con il virus non si può fare quello che si vuole”.