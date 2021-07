Mattarella riceve gli azzurri al Quirinale: "Avete meritato pienamente il titolo europeo"

AGI - “Ieri avete meritato di vincere, più di quanto non dica il risultato”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, agli Azzurri ricevuti nei Giardini del Quirinale. “Avete reso onore allo sport, per il legame lungo che vi ha unito, manifestando armonia di squadra nel gioco e tra voi. Complimenti e grazie per questo a Roberto Mancini”, ha aggiunto il capo dello Stato. “La seconda parata di Donnarumma ha reso felici milioni di tifosi in tutto il mondo”, ha poi affermato Mattarella, ringraziando il portiere “migliore giocatore degli europei”.

Il ct della nazionale, Roberto Mancini, rivolgendosi al presidente durante la cerimonia nei giardini del Quiridnale ha detto: "Voglio manifestare il mio più sentito ringraziamento per essere stato il nostro primo tifoso. I tifosi - ha proseguito Mancini - ci hanno fatto sentire tutto l'amore per la nazionale. Ieri abbiamo vissuto una serata di festa, il Paese ha potuto festeggiare. Non nascondo la nostra soddisfazione, l'entusiasmo per aver scritto una delle piu' belle pagine del calcio. Questa vittoria la dedichiamo interamente agli italiani che posson finalmente gioire. E' stato straordinario anche Matteo Berrettini a Wimbledon, e siamo sicuri - ha concluso Mancini - che potrà festeggiare presto anche lui".

Con gli azzurri al Quirinale anche Matteo Berrettini, reduce dalla finale di Wimbledon dov'è stato sconfitto con onore dal numero uno del mondo Novak Djokovic. Berrettini domenica aveva assistito alla finale degli Europei di calcio in tribuna con Mattarella a Wembley.