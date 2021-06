Draghi da Merkel: "Alleanza su Europa e atlantismo"

AGI - "Il rapporto tra Germania e Italia e profondo duraturo e solido, la vicinanza delle vedute si è vista anche al G7" e si basa "sull'europeismo e atlantismo". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca, Angela Merkel.

"Le posizioni dei due paesi nei confronti di Usa, Russia e Cina e degli Stati del Nord Africa sono molto vicine", ha aggiunto.

Draghi ha sottolineato la "vicinanza di vedute" tra Italia e Germania "sulla dimensione esterna della migrazione", ma sul ricollocamento dei migranti "si sta discutendo i negoziati prenderanno del tempo ma c'è volontà di arrivare a una posizione congiunta e di mutuo beneficio".

"Il sostegno della Germania di Angela Merkel nella prima fase della pandemia e nel lancio del Next Generatio Eu è stato decisivo" ha proseguito il premier.

Merkel: "Impossibile non cooperare con la Turchia"

E' impossibile non cooperare con la Turchia in tema di migrazione, ha dichiarato la cancelliera tedesca. "Tra Italia e Germania - ha anche aggiunto - ci sono poche divergenze nei rapporti bilaterali". "Non ci sono differenze di valutazione tra di noi". Inoltre, ha aggiunto, "l'Italia ha molte conoscenze e ha investito molte forze nello sviluppo libico", ricordando la conferenza internazionale di mercoledì sulla Libia ospitata nella capitale tedesca.