La Supermedia AGI/YouTrend: Lega in discesa, Meloni a un passo dal Pd

AGI - Continua a scendere la Lega, che ora è sotto il 22%, a beneficio soprattutto di FdI che sale al 18,5% e insidia a meno di un punto la seconda posizione del Pd (che comunque si mantiene sopra il 19%). Sono questi i principali risultati della supermedia settimanale AGI/YouTrend.

In leggera ripresa il Movimento 5 stelle al 16,9% (+0,2).Tra le liste minori scende ancora Italia Viva, che subisce l'aggancio di Sinistra Italiana. Tra le componenti di maggioranza, è il "centrodestra di governo" a soffrire maggiormente, mentre quella giallorossa sembra complessivamente rafforzarsi. Complessivamente, rispetto alle politiche del 2018, il centrodestra tutto è in calo (-0,4%) ma saldamento ancorato al 48,3% con il centrosinistra in aumento al 26,1%.

Supermedia liste

Lega 21,7% (-0,6%)

Pd 19,2% (+0,3%)

FdI 18,5% (+0,8%)

M5s 16,9% (+0,2%)

Forza Italia 7,4% (-0,2%)

Azione 3,1% (-0,1%)

Sinistra italiana 2,3% (=)

Italia Viva 2,3% (-0,2%)

Verdi 1,7% (-0,1%)

Art.1-Mdp 1,5% (+0,1%)

+Europa 1,4% (+0,1%)

Supermedia aree Parlamento

Maggioranza Draghi 74,3% (-0,6%)

di cui:

- giallorossi (Pd-M5s-Mdp) 37,6% (+0,7%)

- centrodestra (Lega-FI-Toti) 29,9% (-1,1%)

- centro liberale 6,8% (-0,2%)



Opposizione di destra (FdI) 18,5% (+0,8%)

Opposizione di sinistra (SI) 2,3% (=)

Supermedia coalizioni 2018

Centrodestra 48,3% (-0,4%)

Centrosinistra 26,1% (+0,2%)

M5s 16,9 % (+0,2%)

Leu 3,8% (+0,1%)

Altri 4,9% (+0,2%)