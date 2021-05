Elisabetta Belloni prima donna al vertice dei servizi segreti

AGI - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l'ambasciatore Elisabetta Belloni Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione dell'attuale Direttore generale, prefetto Gennaro Vecchione.

Il Presidente Mario Draghi ha preventivamente informato della propria intenzione il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefetto Vecchione per il lavoro svolto a garanzia della sicurezza dello Stato e delle istituzioni. La nomina è disposta sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.

Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera alla conferma per un anno di Mario Parente alla guida dell'Aisi.

"Soddisfazione per la nomina di Elisabetta Belloni e per la conferma del Generale Mario Parente". E' quanto si fa trapelare da fonti leghiste. "Per la Lega sono buone notizie percheé, come successo per Domenico Arcuri, sono l'ennesimo segnale di discontinuità rispetto alle scelte di Conte e dei 5 stelle", si aggiunge.

"Congratulazioni e buon lavoro a Elisabetta Belloni. L'esperienza e la grande competenza la rende una scelta di eccellenza per il vertice del Dis. La sua nomina rappresenta un'ottima notizia per il prestigio di una delle piu' delicate istituzioni del nostro Paese". Cosi' Paolo Romani, senatore di Cambiamo.