Via libera del Governo al Recovery plan da 248 miliardi

L'impatto sul Pil vale 3,6 punti percentuali. Il 40 per cento circa delle risorse del Pnrr sono destinate al Mezzogiorno, il 38 per cento al green e il 25 per cento al digitale. Non verrà prorogato il Superbonus, restano ancora alcuni nodi da sciogliere. Il varo entro il 30 aprile