Salvini su Facebook: "Da dentro il governo cancelleremo il coprifuoco"

AGI - "Da dentro cancelleremo il coprifuoco. Questo è l'impegno che mi sono preso". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di una diretta notturna su Facebook per la campagna nocoprifuoco che la Lega ha lanciato sabato. "Se siamo dentro questo governo possiamo modificare le scelte sbagliate di qualche ministro - ha detto inoltre - da dentro si cambiano le cose e ci si impone per usare bene i fondi che arriveranno dall'Europa. "Siamo al governo leali con Mario Draghi ma non muti né zitti né ipocriti", ha aggiunto Matteo Salvini.

Per il leader della Lega "si può con protocolli di sicurezza tornare alla vita e al lavoro, al chiuso e all'aperto, alle 10 del mattino e alle 10 di sera". E ancora. "Avere più possibilità di vivere, uscire, respirare, lavorare, aiuta a difendersi meglio. I dati di oggi vedono fortunatamente aumentare i guariti, diminuire i morti. E domani grazie al'insistenza della Lega si torna ai criteri usati per mesi e mesi, quelli dei colori a seconda del rischio, e se va avanti anche questa settimana come previsto, tutta Italia la prossima settimana sarà gialla o bianca. Tenere chiusi palestre o piscine se non c'è un'emergenza o un motivo scientifico è una scelta solo politica. Gli italiani la libertà se la stanno conquistando soffrendo. Si parla di coprifuoco fino a luglio? Senza un motivo medico e scientifico è veramente fuori dal mondo".

Il leader della lega ha aggiunto "si dice no alle palestre e poi si ammassano migliaia e migliaia di studenti in metropolitana... Torniamo al buon senso". Per contro, "se invece ritenete di andare avanti tutta la vita con il coprifuoco, non firmate. Però, se mezza Europa va in direzione della libertà e ritorno alla vita, perché in Italia qualcuno deve costringere a rimanere chiusi in casa?".