Flette la Lega, ma FdI e FI recuperano. E crescono i Verdi

AGI - Nel fronte del centrodestra la Lega perde mezzo punto e si ferma al 22,4% ma gli altri due partiti crescono dello 0,3% FdI (17,4%) e dello O,2% FI (7,7%). Nell'altro emisfero politico, sia il Pd che i 5 Stelle rosicchiano uno 0,1%, i dem sono al 18,8%, il Movimento al 17%.

Sono i dati salienti della Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend per AGI, che fotografa un ulteriore restringimento dello spazio che racchiude le prime 4 forze politiche in 'classifica': ora ci sono solo 5,4 punti tra il primo e il quarto partito.

Tra i partiti minori, da notare una certa crescita dei Verdi, mentre cala Art.1-MDP, partito del ministro Speranza (e forse le recenti polemiche hanno contribuito a questo indebolimento). In linea con il "raffreddamento" dei giudizi degli italiani verso Mario Draghi e il suo Governo (rilevato da tutti gli istituti), inizia a calare anche il consenso complessivo ai partiti di maggioranza, che scende sotto il 77% - anche se in questa fase il calo appare ascrivibile quasi interamente alla flessione della componente di centrodestra, e della Lega in particolare.

Supermedia liste

Lega 22,4 (-0,5)

PD 18,8 (+0,1)

FDI 17,4 (+0,3)

M5S 17,0 (+0,1)

Forza Italia 7,7 (+0,2)

Azione 3,5 (+0,2)

Italia Viva 3,1 (=)

Sinistra Italiana 2,3 (+0,1)

Verdi 1,8 (+0,4)



+Europa 1,5 (=) Supermedia aree Parlamento Maggioranza Draghi 76,6 (-0,5) di cui: - giallorossi (PD-M5S-MDP) 37,4 (=) - centrodestra (Lega-FI-Toti) 31,2 (-0,5) - centro liberale 8,0 (=)

Opposizione dx (FDI) 17,4 (+0,3) Opposizione sx (SI) 2,3 (+0,1) Supermedia coalizioni Politiche 2018 Art.1-MDP 1,5 (-0,4)+Europa 1,5 (=) Centrodestra 48,7 (-0,1)

Centrosinistra 26,9 (+0,2)

M5S 17,0 (+0,1)

LeU 3,9 (-0,1)

Altri 3,5 (-0,1)