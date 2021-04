Giorgetti: "Penso che questa settimana sarà decisiva per Alitalia"

AGI - "Io penso che questa sarà una settimana decisiva. Anche perché sono attese per la fine di aprile anche le sentenze per gli aiuti di Stato". Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega, sul dossier Alitalia.

"Questa trattativa" con la commissione europea "auspico che porti a una soluzione positiva", ha continuato. "Se fossimo stati proni alle richieste dell'Ue la trattativa si sarebbe chiusa tre mesi fa", ha sostenuto.

"È chiaro che la nuova compagnia sarà una compagnia molto diversa molto più ristretta per rotte e velivoli non potrà avere in sè tutte le parti aveva prima". aggiunge il Ministro. "È in corso un confronto confronto molto serrato con la commissione europea da parte del governo italiano".

Il governo italiano, per Giorgetti, "auspica che si arrivi alla formazione di una compagnia che possa essere competitiva, che abbia una prospettiva" ridotta rispetto alla ex Alitalia, "ma che sia destinata nel corso del tempo ad espandersi. è oggettivamente un braccio di ferro in cui ciascuno porta le proprie ragioni".

"Per chi non sarà coinvolto in Ita c'è un piano di ammortizzatori sociali e formazione professionale e politiche attive del lavoro, allo studio insieme al ministro Orlando" sottolinea specificando che "per quello che ne so, nel piano industriale al momento non c'è particolarmente l'attenzione sul cargo. In prospettiva il cargo sarà collocato. Al momento non è il focus della missione aziendale.