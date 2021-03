"Se i governatori hanno sbagliato, si facciano i nomi", dice Zaia

AGI - "Draghi è una persona intelligente e infatti non ha sostenuto che tutte le Regioni abbiano sbagliato. Siccome il piano nazionale lo devono seguire tutti, non sarebbe male sapere quali siano le regioni che hanno vaccinato le persone sbagliate": così il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha replicato all'osservazione del premier secondo cui sarebbero stati trascurati gli anziani.

"La differenza tra noi e Roma è una e sostanziale: noi siamo a bordo campo e abbiamo gli ammalati", ha sottolineato Zaia in un'intervista al Corriere della Sera, "chi a Roma parla male dell'autonomia è in tribuna e non ha le responsabilità che abbiamo noi".

In Conferenza Stato-Regioni, ha sottolineato il presidente del Veneto, "in molti hanno sottolineato ciò che ci ha reso il lavoro di vaccinare più difficile. Abbiamo dovuto stornare dagli anziani, poi dalle scuole... Se poi c'è qualcuno che si è comportato male, nome e cognome: perché si sappia, ma anche perché possa dire la sua".

Per poi aggiungere: "Io ho sempre avuto un rapporto di leale collaborazione con chiunque ci fosse al governo. Però, deve essere un accordo tra gentiluomini, certe dichiarazioni di quest'ultimo periodo non si possono sentire".

Per Zaia se qualcosa non ha funzionato è dipeso dal fatto che "per prima cosa bisogna avere i vaccini". "In secondo luogo occorre che le Regioni non si trovino sulle montagne russe con ordini e contrordini come invece è accaduto, e poi occorre avere il personale che fa le vaccinazioni. Da questo punto di vista, io dico: chi vuole, venga da noi a vedere. Però, se sono state cambiate le date di nascita di chi doveva essere vaccinato e poi sono stati aggiunti gli insegnanti, non è colpa delle Regioni".

"Peraltro, noi veneti un ritorno al centralismo non lo accetteremmo mai", ha insistito il governatore, "se serve, siamo pronti a un altro referendum. Mi sembra una corrente di pensiero medievale, fuori dalla storia e fuori dalla Costituzione".